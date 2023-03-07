Понад 40 автомобілів відправили цього року волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині» Збройним Силам України.

Про це повідомив голова цієї організації Василь Конько. Цими днями у зону бойових дій доставили ще 5 позашляховиків.

Волонтерська група «Схід та Захід єдині» допомагає українській армії з 2014 року. Втім, після повномасштабного вторгнення Росії роботу посилили та об’єднали навколо благодійної справи чимало краян.

«Волонтерська робота не припинялася від 2014 року. Ми продовжили працювати для перемоги із новими силами, усю злість і ненависть до ворога вклади у роботу. І вже рік не збавляємо темпу. Ми здійснили свою чергову поїздку, аби підтримати наших захисників. За цей рік ми змогли відвезти для захисників України понад 40 машин. Усі вони різні, в основному – позашляховики. На жаль, багато із них були знищені орками. Але це ніщо в порівнянні із тим, скільки людських життів вони врятували. Днями доставили “на службу” 5 автомобілів та бус із допомогою для військових».

Автомобілі, які волонтери передали українським захисникам, завантажили різноманітними смаколиками. Продукти і готові страви передали господині Шумщини та Лановеччини.