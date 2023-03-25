Правоохоронці області відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайств від яких потерпіло троє мешканців краю. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

Аферисти діяли за аналогічною схемою: одна з заявниць розповіла, в інтернеті знайшла оголошення про можливість легкого заробітку. Зв’язавшись з автором допису, чоловік запевнив жінку, що підзаробити можна. Для цього необхідно перейти за посиланням й заповнити реквізити її банківського рахунку. Після цього краянка мала здійснити транзакцію, а він поверне гроші вже з процентом. Однак бажаного підзаробітку жінка не отримала, натомість отримала сповіщення про списання з її карткового рахунку всіх заощаджень – більше 20 тисяч гривень. Ще двоє заявників позбулося 10 000 гривень.

Відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.