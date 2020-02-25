Капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Рєпіна готові у міській раді.

На нещодавньому засіданні виконавчого комітету підтримали петицію «Капітальний ремонт дороги від Рєпіна, 2 до Вербицького, 22». Цю петицію на сайті міської ради зареєстрували у кінці січня. Її автор зазначав, що вказаним відрізком дороги щодня їздять мешканці будинків на проспекті Бандери 83В, 83Г, 83Д, Рєпіна 34, 36, 38, Вербицького 12, 14, 16, 26, 28. Відрізок поганої дороги становить близько 100 метрів, а від станції швидкої допомоги до будинку № 22 по вулиці Вербицького взагалі без асфальтового покриття, з великою кількістю ям.

Петиція набрала 308 голосів, тож її розглянули на виконкомі та прийняли відповідне рішення. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має виготовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Рєпіна (ділянка дороги від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул. Рєпіна, 11) до житлового будинку за адресою Вербицького, 22 в м.Тернополі». У рішенні також вказано, що ремонт дороги проведуть при умові виділення відповідних коштів з міського бюджету.

Ольга Трач