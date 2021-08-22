Гірка звістка сколихнула колектив Тернопільської ЗОШ l-lll ст. №16 ім. В. Левицького. Відійшла у Вічність Бубняк Галина Василівна, яка понад 30 років навчала дітей.

За роки своєї діяльності вона виховала не одне покоління. Людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця.

“У ці скорботні дні поділяємо невимовний сум і тугу її рідних. Світлий і добрий спомин про Галину Василівну залишиться у серцях тих, хто її знав, любив і поважав; хто жив і працював поруч із нею, кого вона навчала.

Світла пам’ять Галині Василівні. Нехай спочиває з Богом.

Найщиріші співчуття чоловіку, дітям, онукам від усього педагогічного колективу Тернопільської ЗОШ №16″, – повідомляють на сторінці школи.