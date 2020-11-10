9 листопада завершилося голосування за подані жителями Тернопільської громади проєкти «Громадського бюджету 2021».

Цього року участь у голосуванні взяли 27377 тернополян, які загалом віддали 40752 голоси за малі і великі проєкти. Близько 93% жителів громади голосували онлайн, і лише 7% осіб- через ЦНАП.

Нагадаємо, цьогоріч із 131-го поданого проєкту до голосування допущено 84, 46 з них – малі та 38 – великі.

Виграшними проєктами вважатимуться ті, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету у наступному бюджетному році.

Загалом на проєкти Громадського бюжету на наступний рік передбачено 15,7 млн грн. З цієї суми 30% коштів будуть спрямовані на малі проєкти, а 70% – на великі.

Зверніть увагу: проєкти, які наберуть менше 300 голосів (для малих) та 500 голосів (для великих), не вважатимуться виграшні та не будуть допущені до реалізації.

Після затвердження протоколом Номінаційного комітету проєктів, рекомендованих для реалізації в 2021 році (відповідно до кількісті набраних голосів), їхній перелік буде офіційно оголошений та оприлюднений на сайті Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, у понеділок, 9 листопада, завершилося голосування і за учнівські проєкти «Шкільного громадського бюджету».