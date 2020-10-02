У січні-вересні 2020 року за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулись 610 освітян, яким було надано статус безробітного.

Найбільше їх звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 185 та Кременецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості – 75 осіб. Про це повідомив директор ОЦЗ Василь Олещук.

Серед безробітних освітян 305 вчителів закладів загальної середньої освіти, 94 вчителя початкових класів, 44 викладача закладів вищої освіти, 26 педагогів-організаторів, 19 вчителів з початкової освіти, 18 асистентів вчителя, а також тренери-викладачі зі спорту (спортивної школи), вчителі-реабілітологи та ін.

Цьогоріч фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу 126 освітянам.

На 29 вересня 2020 року для 256 педагогічних працівників продовжується пошук підходящих місць праці.