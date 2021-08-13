Понад 230 тисяч гривень і золото винесли злодії з будинку пенсіонерів

У крадіжці з помешкання пенсіонерів співробітники Кременецького районного відділу поліції підозрюють двох жінок та чоловіка. Правоохоронці встановили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та вживають заходів для розкриття злочину.

Потерпіли від крадіжки – подружжя пенсіонерів, які проживають в одному із сіл Вишнівецької селищної громади. Допоки вони поралися по господарству, з їхнього будинку винесли гроші загальною сумою понад 230 тисяч гривень та 6 найменувань золотих виробів. Злодії скористалися тим, що вхідні двері до помешкання не були замкнуті на ключ.

У ході відпрацювання правоохоронці встановили, що напередодні місцеві жителі бачили у селі незнайомого чоловіка та двох жінок, які пересувалися на синьому автомобілі з іноземною реєстрацією. Незнайомці, найімовірніше, можуть бути причетні до крадіжки. Поліцейські розшукують їх.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.