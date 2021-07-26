Понад 220 000 гривень переказала мешканка Гусятина на рахунок аферистів за купівлю неіснуючого автомобіля. За даним фактом працівники відділення поліції № 3 розпочали досудове розслідування.

Жінка розповіла, що знайшла в інтернеті допис про продаж іномарки за вигідною ціною. Основною умовою продажу була передплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Зв’язавшись з продавцем-аферистом, останній попросив здійснити оплату в розмірі 223 тисячі гривень, що вона й зробила. Однак за декілька днів вона зрозуміла, що її ошукали, адже мобільний телефон пройдисвіта був вимкнений, а сайт зі всією інформацією заблокований.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.