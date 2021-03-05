Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканки міста.

Після спілкування з додзвонювачем з її банківського рахунку зникло понад 22 000 гривень.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником фінансової установи. Він повідомив жінці, що через збій системи відбулося автоматизоване блокування карткового рахунку. Аби його активувати необхідно уточнити персональні дані власника карточки. Жінка без роздумів розповіла аферистові конфіденційну інформацію, а вже згодом отримала сповіщення про успішну здійснену транзакцію, а саме зняття 22800 гривень. Про подію вона повідомила правоохоронців.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.