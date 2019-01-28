Понад 200 хокеїстів зі всієї України змагалися на тернопільському ставі. ФОТО

27/01/2019 Розмір тексту:

Понад 200 хокеїстів з різних українських міст змагалися на Тернопільському ставі. Цими вихідними в обласному центрі проходив турнір “Ternopil hockey classik, 2019”. Долучитися до спортивного дійства могли всі охочі.

Загалом у змаганнях “Ternopil hockey classik, 2019» брало участь 18 команд. Турнір проходив у два етапи, до фіналу дійшли 4 команди.

«Можна сказати, що ці змагання у Тернополі стали традиційними, оскільки проводимо їх четвертий раз. Змагання абсолютно відкриті, адже в них можуть брати участь всі охочі. Тому серед учасників є як і професіонали, так і любителі. Головне для учасника – це мати необхідний спортивний інвентар і знати елементарні правила гри. Цього разу маємо команди та учасники з різних міст: Одеси, Рівного, Луцька, Вінниці, Тернополя», – розповів співорганізатор змагань, хокеїст Георгій Хвічія-Дуве.

Визначали переможців у номінаціях: «Кращий гравець» та «Супер-навики». За словами співорганізаторів, ідею таких змагань перейняли в американців. Загалом хокей на водоймі – це вид класичних змагань. Серед особливостей: змагання відбуваються без воротаря та бортів; гра проходить просто неба. Хокеїсти змагаються за спрощеними правилами. Для перемоги необхідно добре володіти шайбою.

Софія Романська