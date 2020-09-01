За останню добу на Тернопільщині підтверджено 177 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (15 осіб)
Бережанський район (22 особи):
• м. Бережани –18
• с. Волощина – 1
• с. Посухів – 1
• с. Гиновичі – 1
• с. Підвисоке – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Іванків – 1
Бучацький район (34 особи):
• м. Бучач – 25
• с. Стінка – 1
• с. Ріпинці – 1
• с. Білявинці – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Переволока – 1
• с. Жзномир – 1
• с. Бариш – 1
• с. Жнибороди – 1
Гусятинський район (23 особи):
• м. Хоростків – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Яблунів – 1
• м. Копичинці – 5
• смт Гусятин – 3
• с. Шидлівці – 1
• с. Тудорів – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Малі Бірки – 1
• с. Ценіїв – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Хлопівка – 1
• с. Самолузківці – 3
Заліщицький район (3 особи):
• с. Нагоряни – 1
• с. Бедриківці – 1
• м. Заліщики – 1
Збаразький район (4 особи):
• с. Синява – 1
• м. Збараж – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Шимківці – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• смт Залізці – 1
• с. Озерна – 1
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Козлів – 1
• с. Яструбове – 1
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (9 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Сапанів – 1
• с. Млинівці – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Лосятин – 1
Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 4
Монастириський район (1 особа):
• с. Високе – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 3
• с. Шельпаки – 1
• смт Підволочиськ – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Смиківці – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Петрики – 1
Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 17
• с. Джурин – 1
• с. Ридодоби – 1
• с. Великі Чорнокінці – 2
• с. Колиндяни – 4
• с. Давидківці – 2
• с. Біла – 1
• с. Косів – 1
• с. Свидова – 1
• с. Бичківці – 1
Шумський район (5 осіб):
• с. Васьківці – 1
• с. Садки – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Кордишів – 1
Нагадаємо, коронавірус виявили у міського голови Тернополя Сергія Надала.