Купівля товарів через мережу – Інтернет не завжди є безпечною. Як свідчить статистика, багато людей, які замовляють товари он-лайн, потрапляють на аферистів. Від такого роду афер потерпіли троє мешканців Тернопільщини.

Двоє чоловіків купували через сайт-оголошень техніку. Один з потерпілих хотів придбати ноутбук, а інший мобільний телефон. Вони переказали на рахунки аферистів по 7600 гривень та 4000 гривень. Вже через декілька днів вони зрозуміли, що стали жертвами шахраїв, адже багатого майна так й не отримали. Від аналогічного злочину потерпіла й жителька Чорткова, яка купувала одяг й як наслідок втратила 4000 гривень.

За фактами шахрайств поліцейські відкрили кримінальні провадження відповідно до статтей 190 ККУ

Шахрайська схема проста. Пройдисвіти розміщували в мережі – Інтернет публікації про продаж різного роду товару. Коли до них телефонували покупці вони просили здійснити повну або часткову передоплату. Однак як тільки кошти надходили на їх банківські рахунки вона одразу видаляли допис й вимикали телефони.

Правоохоронці нагадують краянам: перш за все, необхідно перевіряти інформацію про продавця або покупця. Зробити це можна, ввівши дані мобільного у пошукову систему мережі, або ж почитавши відгуки інших клієнтів. Важливо, не здійснювати повну оплату вартості товару, не отримавши його.

Якщо ви потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».