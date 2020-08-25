За попередню добу у Тернопільській області підтверджено 154 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
За даними ОЛЦ, проведено 377 досліджень методом ПЛР. Видужало 6 осіб.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (48 осіб)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани –5
• с. Лапшин – 1
• с. Гиновичі – 1
• с. Мечищів – 1
Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Мушкатівка – 1
• с. Стрілківці – 3
Гусятинський район (15 осіб):
• м. Копичинці – 7
• с. Трибухівці – 1
• с. Круголець – 2
• с. Увисла – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Целіїв – 3
Заліщицький район (12 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт. Товсте – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Виноградне – 1
• с. Лисівці – 2
• с. Кошилівці – 1
Збаразький район (6 осіб):
• смт Вишнівець – 2
• м. Збараж – 2
• с. Чернихівці – 2
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Вівся – 1
• с. Дибще – 2
• с. Козівка – 2
Лановецький район (3 особи):
• с. Лопушне – 1
• с. Бережанка – 2
Монастириський район (1 особа):
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (4 особи):
• с. Полупанівка – 4
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Лиса – 1
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Млиниська – 1
• с. Золотники – 1
Тернопільський район (2 особи):
• с. Дичків – 1
• с. Грабовець – 1
Чортківський район (30 осіб):
• м. Чортків – 19
• с. Нагірянка – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Біла – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Росохач – 1
• с. Колиндяни – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Вовківці – 1
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