Провідне підприємство відомого мецената й аграрія Петра Гадза «Бучачагрохлібпром» за липень виплатило своїм працівникам 15,4 млн грн.

Як поділився голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз, чесність у роботі – запорука успіху та потужного розвитку компанії.

– Ми намагаємось створити для наших працівників якнайкомфортніші умови, аби їм не доводилось покидати рідні домівки у пошуках гідної зарплатні. У відповідь отримуємо від них сумлінно виконану роботу. Саме в цьому і полягає секрет успіху «Бучачагрохлібпрому». Ми йдемо на зустріч державі –дотримуємося податкового законодавства, повністю викорінили явище «заробітної плати в конвертах» й надаємо соціальні виплати. Саме тому наші працівники отримують гідну плату за виконану роботу. Прозорість та чесність у веденні бізнесу – основний пріоритет для нашого підприємства, – поділився Петро Гадз.

Так, середня заробітна плата за липень склала 16 217 грн на одного працівника. Окрім цього, компанія сплатила за минулий місяць ПДФО і військового збору у розмірі 3 млн грн, а соціальний пенсійний внесок становив 3,3 млн грн.