Понад 140 прибудинкових територій планують відремонтувати у громаді. Де вже розпочали роботи

У Тернополі тривають активні роботи з капітального ремонту прибудинкових територій.

Станом на 5 квітня у місті ремонтуються п’ять дворів за адресами:

– вул. Карпенка, 14 (проводиться влаштування піщаної основи проїзду);

– вул. Дружби, 6 (триває вкладання верхнього шару асфальтобетонного покриття);

– вул. Слівенська, 5 (капітально ремонтується тротуар та оновлюються бордюри);

– просп. Степана Бандери, 84 (тривають роботи з влаштування верхнього шару щебеневої основи проїзду);

– вул. Київська, 12 (проводиться ремонт тротуару та влаштування асфальтобетонного покриття відмостки).

Триває капітальний ремонт і проїзду на вул. Майдан Перемоги, 4, де працівники підрядної організації оновлюють дорожнє покриття, а в дворах на вул. Котляревського, 10 та вул. Бригадна, 47 днями завершився поточний ремонт проїжджої частини.

Відповідно до титульного списку капітальних ремонтів, впродовж 2021-2022 років у Тернопільській громаді заплановано відремонтувати більше 140 прибудинкових територій.