Понад 137 тисяч гривень перерахувала тернополянка шахраєві за неіснуючий генератор

137 500 гривень перерахувала жителька обласного центру на рахунок афериста. Поліцейські Тернопільщини проводять розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного.

Зазвичай зловмисники заманюють покупців товарами зі значними знижками, але при цьому обов’язковою умовою являється передоплата. Як тільки кошти надходять на рахунки аферистів, вони зникають із привласненими грішми.

Від такого злочину потерпів й жителька Тернополя. Жінка переказала гроші за покупку генератора, однак бажаного так й не отримала. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують про прості правила, як не стати жертвами інтернет-шахраїв:

перевіряйте інформацію про продавця, почитайте відгуки про нього в інтернеті;

при надходженні товару перевірте його на пошті;

використовуйте функцію післяоплати;

не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте право знати лише Ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.

У разі, якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102».