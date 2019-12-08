Напередодні Дня місцевого самоврядування, що традиційно відзначають в Україні 7 грудня, та з нагоди Міжнародного дня волонтера і Дня Збройних сил України, в Українському Домі «Перемога» пройшла урочиста церемонія нагородження та святковий концерт.

Під час урочистостей міський голова Сергій Надал вручив Нагородні знаки, подяки та цінні подарунки тернопільським волонтерам, військовослужбовцям ЗСУ, учасникам бойових дій, працівникам Тернопільської міської ради та комунальних підприємств Тернополя. Грамоти і подяки отримали також номінанти Премії імені Володимира Лучаківського та волонтери і студенти Тернопільського медичного університету, які провели у місті Благодійний Віденський Бал та зібрали близько 50 тис. грн на допомогу дитячому онкогематологічному відділенню. Загалом понад 100 тернополян були відзначені очільником Тернополя.

«Дуже символічним є те, що ці три свята, з нагоди яких ми сьогодні зібралися, відзначаються в один період, адже волонтери, військовослужбовці та працівники органів місцевого самоврядування тісно між собою пов’язані і спільно роблять усе можливе зараз процвітання нашого міста і країни., – наголосив Сергій Надал. Тому сьогодні я хочу подякувати тернопільським волонтерам за шляхетну роботу, за щоденний вклад у розвиток України, за приклад доброчесності, за вміння співчувати і приходити на допомогу. Я щиро дякую військовослужбовцям Збройних Сил України і добровольцям за Вашу працю і щоденний героїзм, за мирне небо і можливість жити у спокої. Нехай Господь оберігає Ваші життя! І також я висловлюю подяку усім тих, хто працює на благо громади, відстоює її потреби та інтереси, адже сьогодні саме на рівні місцевого самоврядування ми будуємо ту Україну, про яку мріяли багато поколінь наших пращурів, що боролися за незалежну державу».

До слова, завітали на урочистості та привітали усіх присутніх, а також нагородили Подяками міського голову Тернополя: заступник начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук, військовий комісар Тернопільського обєднаного міського військового комісаріату Тернопільської області Сергій Данилюк та начальник Тернопільського відділу Національної Поліції України Сергій Гаврилюк.