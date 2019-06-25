Впродовж січня-травня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до місцевих скарбниць 1 млрд 432 млн 915,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження платежу зросли на 287 млн 211,9 тис. гривень. З усієї суми надходжень державний бюджет отримав 363 млн 593,6 тис. грн цього платежу. Місцеві бюджети поповнились на 1млрд 69 млн 316,5 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Варто мати на увазі, що даний платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Так, по області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає 70 відсотків, а у скарбниці міста Тернополя – 60 відсотків. Необхідно зауважити, що дані кошти використовуються на реалізацію різних соціальних програм регіону, виплату стипендій, різних допомог тощо. Тому суб’єкти господарювання, які дбають про добробут рідного краю, зобов’язані дотримуватись законодавства про оплату праці та сплачувати податок на доходи фізичних осіб у повному обсязі.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області