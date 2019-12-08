У центрі Бучача невідомі потруїли собак.

Про це у групі Бучацькі справи повідомила Мар’яна Процик.

“Хочу звернутися до НЕЛЮДІВ, які сьогодні потравили собак в центрі міста… У вас серце і совість є? Як вам руки і розум повернувся нагодувати їх трійлом, щоб вони, бідні, цілий день мучилися (судоми, піна з рота, кидало їх по всій площадці). Діти на це все дивляться… Такого жаху ще не бачила… Стоїш і дивишся, і розумієш, що ти нічого зробити не можеш… Люди, схаменіться!!! Де у вас та жорстокість береться! НЕ ТРАВІТЬ ТВАРИН І НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇХ… (Зараз мене тут закидають фразами, що вони на людей кидаються, що їх так багато розвелося, а що інакше з ними робити). Пам’ятайте, що це ви з ними таке робите!!!” – написала жінка.