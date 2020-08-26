У Тернополі померла 29-річна жінка, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

За інформацією штабу для боротьби з коронавірусом, жінка була громадянкою Замбії. Вона померла після екстреного кесаревого розтину. Дитину вдалося врятувати. Жінка померла.

Загалом же в області від початку епідемії померло 60 людей з підтвердженим COVID-19. Семеро з них – в обласному центрі.

За минулу добу в області виявлено 184 випадки інфікування коронавірусом.

Читайте на цю тему:

За добу на Тернопільщині – майже двісті нових випадків COVID-19