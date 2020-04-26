На поминальні дні відправлено посилені наряди до кладовищ. Вони попереджатимуть жителів краю про умови карантину та забезпечуватимуть профілактику порушень.

Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Забезпечують правопорядок біля кладовищ правоохоронці разом з нацгвардійцями. Загалом по Україні залучили понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців. Втім, їхнє основне завдання — проведення роз’яснювальної роботи щодо заборони відвідування місць поховань через епідемію коронавірусу, – наголосив Богдан Шевчук. Відтак карантинні заходи спрямовані насамперед на збереження здоров’я і життя людей.

Також поліцейські посилять роботу на контрольно-пропускних пунктах при в’їздах до Тернополя та інших міст. Такі умови діятимуть, як мінімум, до 11 травня.

“Протягом святкових днів на КПП було перевірено майже дев’ять тисяч транспортних засобів, з яких 432 — іногородні, близько трьох тисяч — тернопільської реєстрації, 558 вантажних автомобілів, 761 автомобіль на іноземних номерах. Станом на сьогоднішній день водіїв і тих людей, які перебували у транспортних засобах з високою температурою, не було виявлено. Було складено 7 адміністративних матеріалів щодо порушення карантинних норм. Карантинні заходи продовжуємо, тобто далі працюємо у тому самому режимі”.

Софія Романська