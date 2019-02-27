Поміняла купюри на нові: пенсіонерка віддала шахрайкам усі заощадження

27/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Усі свої заощадження віддала пенсіонерка із Шумського району двом невідомим жінкам, котрі представилися працівницями пенсійного фонду.

В обідню пору до будинку бабусі прийшли дві жінки на вигляд 25 років. Вони представилися працівницями пенсійного фонду і почали переконувати стареньку, що невдовзі їй збільшать пенсію. Проте для цього потрібно обміняти старі купюри на нові. Бабуся повірила аферисткам, вийняла зі сховку всі свої заощадження і передала незнайомкам. Шахрайки ж сказали їй написати розписку про передачу коштів та пообіцяли згодом принести нові купюри.

Після вдалої оборудки лиходійки поспішили зникнути з чужої домівки. Пенсіонерка ж згодом зателефонувала до внучки і розповіла про випадок, а вже остання повідомила про злочин працівників районного відділення поліції.

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Зловмисниць розшукують.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,334 / 12.21m