Архиєрей УПЦ США архиєпископ Даниїл (Зелінський) у своєму відеозверненні висловив солідарність із українським народом, який потерпає від російської військової агресії.

«Ми несемо з вами спільну відповідальність за те, яким чином опікуємось нашим народом. Тут, в США, нам досить важко переносити ті хвилі військової агресії в Україні. Ми далеко від своїх друзів, рідних, братів і сестер. Мої батьки живуть на Тернопільщині, в Бучачі, і кожного разу, коли спілкуюся з мамою чи з рідними, вони розповідають про те, як інколи вони помічають ракети, які летять над містом в якусь іншу точку України. Ми тут переносимо досить важко те, що відбувається в Україні, тому що ми досить далеко від усіх вас. Ми б хотіли бути частиною тих всіх переживань, котрі ви переживаєте», – йдеться відеозверненні архієрея із нагоди презентації видання Євангелія-апрокосу, що відбулась 27 січня.

Архієпископ УПЦ США впевнений, що українцям не легко переживати миті війни, але і «ми звідси, із США, єднаємося з усіма вами, дорогі брати і сестри у Христі».

«Саме тому ми за цей час, майже один рік військової агресії росії супроти народу України, і спонсоруємо різні проєкти в Україні, – продовжив архієпископ Даниїл. – Чи то через Ставропігію, чи то через співпрацю з Православною Церквою України, чи з іншими церковними і світськими структурами намагаємось закупити і карети швидкої допомоги, і логістичні автомобілі для ЗСУ, і для військових медичних закладів, а найголовніше – торкнутися словом Божої любові, благодаті, тих людей, котрі переживають наслідки цієї жахливої війни, війни, котра завжди руйнує, війну котру не можна оправдати, війну котру сам Господь засуджує, тому що ми ніколи не повинні нищити, як християни, життя один одного, а навпаки піклуватись, навпаки плекати його».

«А ми тут, у США, молимось за кожного з вас і з нетерпінням чекаємо, що зможемо, буквально в досить короткий час зустрітись прямо там, в Києві, в Свято-Андріївській церкві співслужити, молитись і благословляти наш український народ. Зараз бажаю усім Божого благословення. Ми молимось за вас і благаємо ваших молитов за нас», – підсумував владика Даниїл.