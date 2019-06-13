У Тернополі зросла вартість послуг, які надає комунальне підприємство «Ритуальна служба». Нові тарифи підприємству погодили на черговому засіданні виконавчого комітету 12 червня.
– Попереднє рішення про вартість ритуальних послуг для населення ми затверджували у травні минулого року, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, – З того часу відбулися суттєві зміни, наприклад, виросла мінімальна заробітна плата, зросла вартість електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, тому тарифи на ритуальні послуги потребують коригування. Розрахунки цін спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» на ритуальні послуги розглянули на тарифній комісії, і члени комісії погодили їх.
Згідно із новими тарифами, послуга з оформлення свідоцтва про поховання зросла із 12 до 15 гривень. За годину використання центрального залу для обряду «Похорон» треба буде заплатити не 45, а 55 гривень. Викопування могили глибиною 2,4 метри механізованим способом в літній період вартувало 691 гривень, а тепер коштуватиме 814 гривень. Вартість ручного викопування могили глибиною 2,4 метри у теплу пору року із 1032 гривень зросла до 1329 гривень. З вартістю інших послуг можна ознайомитися у нижче поданій таблиці.
У прийнятому документі також зазначено, що ціни на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності не передбачені в додатку до даного рішення, встановлюються відповідно до чинного законодавства. Рішення набирає чинності через 15 днів після його опублікування в засобах масової інформації.
Ольга Трач
Тарифи
на ритуальні послуги, що надаються спеціалізованим комунальним підприємством «Ритуальна служба»
|№ п/п
|Ритуальна послуга
|Ціни, (тарифи), гри
|1
|Послуга з оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання
|15,0
|2
|Послуга з оформлення свідоцтва про поховання
|15,0
|3
|Послуга з надання для використання малого залу для проведення обряду «Похорони» (год.)
|45,0
|4
|Послуга з надання для використання центрального залу для проведення обряду «Похорони» (год.)
|55,0
|5
|Копання могили 1,1 м ручним способом в літній період
|322,0
|6
|Копання могили 2,4 м механізованим способом в літній період
|814,0
|7
|Копання могили 2,4 м ручним способом в літній період
|1329,0
|8
|Копання могили: догляд за могилою одинарною (2,2*1,5) м.кв.
|194,0
|9
|Копання могили: догляд за могилою подвійною (2,2*2,2) м.кв.
|381,0
|10
|Перепоховання останків без перекладання в нову труну
|122,0
|11
|Перепоховання останків з перекладанням в нову труну
|172,0
|12
|Поховання в родинний склеп без заливки
|203,0
|13
|Поховання в родинний склеп з заливкою
|315,0
|14
|Послуга автокатафалка типу “Мерседес” для перевезення труни додому замовника
|335,0
|15
|Послуга автокатафалка типу “Мерседес” для перевезення труни в морг і додому замовника
|450,0
|16
|Послуга авто катафалка типу “Фольксваген” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період
|477,0
|17
|Послуга авто катафалка типу “Фольксваген ” для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період
|430,0
|18
|Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період
|521,0
|19
|Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період
|471,0
|20
|Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на новому кладовищі за межами міста в літній період
|905,0
|21
|Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на кладовищах в межах міста в літній період
|760,0
|22
|Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період
|1119,0
|23
|Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період
|974,0
|24
|Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період
|год
|165,84
|км
|15,16
|25
|Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період
|год
|165,84
|км
|5,00
|26
|Послуга автокатафалка типу «Фольксваген» для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період
|год
|148,59
|км
|4,76
Примітка: На зимовий період (з 1 листопада поточного року по 31 березня наступного року) при зміні складових собівартості підприємство самостійно переглядає тарифи до економічно обґрунтованих витрат.