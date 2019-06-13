У Тернополі зросла вартість послуг, які надає комунальне підприємство «Ритуальна служба». Нові тарифи підприємству погодили на черговому засіданні виконавчого комітету 12 червня.

– Попереднє рішення про вартість ритуальних послуг для населення ми затверджували у травні минулого року, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, – З того часу відбулися суттєві зміни, наприклад, виросла мінімальна заробітна плата, зросла вартість електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, тому тарифи на ритуальні послуги потребують коригування. Розрахунки цін спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» на ритуальні послуги розглянули на тарифній комісії, і члени комісії погодили їх.

Згідно із новими тарифами, послуга з оформлення свідоцтва про поховання зросла із 12 до 15 гривень. За годину використання центрального залу для обряду «Похорон» треба буде заплатити не 45, а 55 гривень. Викопування могили глибиною 2,4 метри механізованим способом в літній період вартувало 691 гривень, а тепер коштуватиме 814 гривень. Вартість ручного викопування могили глибиною 2,4 метри у теплу пору року із 1032 гривень зросла до 1329 гривень. З вартістю інших послуг можна ознайомитися у нижче поданій таблиці.

У прийнятому документі також зазначено, що ціни на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності не передбачені в додатку до даного рішення, встановлюються відповідно до чинного законодавства. Рішення набирає чинності через 15 днів після його опублікування в засобах масової інформації.

Ольга Трач

Тарифи

на ритуальні послуги, що надаються спеціалізованим комунальним підприємством «Ритуальна служба»

№ п/п Ритуальна послуга Ціни, (тарифи), гри 1 Послуга з оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання 15,0 2 Послуга з оформлення свідоцтва про поховання 15,0 3 Послуга з надання для використання малого залу для проведення обряду «Похорони» (год.) 45,0 4 Послуга з надання для використання центрального залу для проведення обряду «Похорони» (год.) 55,0 5 Копання могили 1,1 м ручним способом в літній період 322,0 6 Копання могили 2,4 м механізованим способом в літній період 814,0 7 Копання могили 2,4 м ручним способом в літній період 1329,0 8 Копання могили: догляд за могилою одинарною (2,2*1,5) м.кв. 194,0 9 Копання могили: догляд за могилою подвійною (2,2*2,2) м.кв. 381,0 10 Перепоховання останків без перекладання в нову труну 122,0 11 Перепоховання останків з перекладанням в нову труну 172,0 12 Поховання в родинний склеп без заливки 203,0 13 Поховання в родинний склеп з заливкою 315,0 14 Послуга автокатафалка типу “Мерседес” для перевезення труни додому замовника 335,0 15 Послуга автокатафалка типу “Мерседес” для перевезення труни в морг і додому замовника 450,0 16 Послуга авто катафалка типу “Фольксваген” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період 477,0 17 Послуга авто катафалка типу “Фольксваген ” для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період 430,0 18 Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період 521,0 19 Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період 471,0 20 Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на новому кладовищі за межами міста в літній період 905,0 21 Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на кладовищах в межах міста в літній період 760,0 22 Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період 1119,0 23 Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період 974,0 24 Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період год 165,84 км 15,16 25 Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період год 165,84 км 5,00 26 Послуга автокатафалка типу «Фольксваген» для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період год 148,59 км 4,76

Примітка: На зимовий період (з 1 листопада поточного року по 31 березня наступного року) при зміні складових собівартості підприємство самостійно переглядає тарифи до економічно обґрунтованих витрат.