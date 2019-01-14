Померли двоє колишніх викладачів тернопільського вузу

«З сумом повідомляємо про смерть Олександра Максимовича Степанова- нашого колеги, науковця, викладача, доброго друга та наставника, чиє життя з 1963 р. було тісно пов’язане з нашим університетом…», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці вишу.

Ця звістка приголомшила та засмутила тих, хто знав пана Олександра. У коментарях його колишні студенти залишили чимало добрих слів про цю людину:

Анна Ф.: «Вічна йому пам’ять! Дуже гарний викладач був. Завжди любила його пари…»

Ірина П.: «Вічна пам’ять! Викладач з енциклопедичними знаннями, пам’ятаю лекції Олександра Максимовича, які я встигала конспектувати з великою швидкістю (вони схожі на кардіограму серця), а розв’язувати задачі з математичної статистики на першість було дуже цікаво! Приємні спогади… Нехай з Богом спочиває!».

Богданна Іллівна Харченко відійшла у вічність 12 січня на 81 році життя. Після закінчення Кременецького державного педагогічного інституту працювала вчителем хімії та біології в середній школі № 1 м. Чорткова та Тернопільської середньої школи № 11.

З 1970 по 1993 рр. працювала на посаді асистента, а з 1993 по 1996 рр. – старшого викладача кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного інституту. На кафедрі читала навчальну дисципліну «Методика викладання хімії». У 1996 р. Богданна Харченко вийшла на пенсію.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять про Богдану Іллівну назавжди залишиться в наших серцях», – йдеться у дописі на сторінці кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Джерело: Тернополяни