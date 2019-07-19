У реанімаційному відділенні Козівської районної лікарні померла 68-річна жителька села Золота Слобода. До медичного закладу жінка потрапила з ознаками отруєння.

Поліцейські, виїхавши на місце та опитавши рідних і місцеву фельдшерку, котра першою надавала допомогу односельчанці, з’ясували, жінка випадково вколола собі ін’єкцію з отрутою від жуків, переплутавши з препаратом для тиску. Син повідомив, що мати була малограмотна, читати не вміла. А ліки лежали в шухляді разом з ампулами з отрутою і ззовні були схожими.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ. Поліцейські з’ясовують обставини нещасного випадку.