Не стало Людмили Михайлівни Пархонюк — кандидата філологічних наук, доцента Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Про це повідомила у фейсбуці Тетяна Вільчинська.

“Людмила Михайлівна залишиться для нас у спогадах мудрою порадницею, талановитим науковцем і щирою колегою. Колектив факультету та університету глибоко сумує з приводу смерті Людмили Михайлівни і висловлює співчуття рідним.

Добрі спогади про неї залишаться в наших серцях. Памʼятаємо, любимо, сумуємо”, – ідеться у дописі.