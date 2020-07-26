Померла тернополянка Ірина Максимів, яка зіграла одну з головних ролей в документальному фільмі про Голокост в Україні всесвітньовідомого кінорежисера і продюсера Стівена Спілберга.

На згадку про Ірину Максимів цьогоріч буде створено дві книги, пише Терміново.

“Світла пам’ять нашій незабутній бабці… пані Ірина зустрінеться із татком про якого так багато мені розповідала. Щиро вдячний долі за те, що звела мене із цією, по праву унікальною для Тернополя, Людиною”, – написав на особистій сторінці у Facebook Тарас Циклиняк.

Жінка народилася 31 травня 1932 року. Корінна жителька Тернополя, була свідком боїв за Тернопіль під час Другої Світової війни, нагороджена відзнакою “Праведник народів світу”.

Родина пані Ірини на початку ХХ століття мешкала на вулиці Нижній Подільській. Її батько – Онуфрій Саїк був адміністратором колишнього готелю “Подільський”.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини Максимів. Нехай спочиває з Богом…