Тривожне повідомлення на лінію «102» надійшло 24 січня від сілького голови села Тудорів.

Чоловік зазначив, що місцеві мешканці виявили в помешканні бездихальне тіло односельчанки.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи, які встановили, що пенсіонерка 1947 року народження вчинила самогубство. Жінка перерізала собі вени руках й померла від втрати крові.

Поліцейські з’ясували, що жінка була схильна до суїциду. Тіло померлої направили для проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ст. 115 ККУ. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної події, повідомляють у поліції.