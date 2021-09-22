Померла у кареті швидкої: в Тернополі водій позашляховика збив жінку

Аварія з летальними наслідками трапилася у Тернополі на вулиці Протасевича. Водій автомобіля Volkswagen Touareg збив місцеву жительку, 1958 року народження. Вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

Травми потерпілої виявилися несумісними із життям. Вона померла дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

Водій попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.