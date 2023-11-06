Померла суддя, син якої нещодавно скоїв жахливу ДТП, – ЗМІ

29 жовтня, на автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406».

За кермом «Infiniti FX35» перебував син судді, адвокат Дмитро Квятковський. У машині разом з Дмитром перебувала і мати – суддя Лідія Квятковська.

Внаслідок ДТП на місці події загинув водій автомобіля “Пежо”. Водію “Інфініті” оголосили підозру та взяли під варту без права внесення застави.

А сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що через 9 днів після аварії, померла і сама пасажирка “Інфініті” – суддя Лідія Квятковська, мама винуватця ДТП – Дмитра Квятковського. Про це пише видання Тернополяни.

Про смерть судді розповіли у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Тернопільській області, відзначивши, що Лідія Квятковська 30 років пропрацювала суддею.