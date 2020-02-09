Квартири багатоповерхівки в центрі Тернополя обходила незнайома жінка.

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Вона повідомляла мешканцям будинку, що померла їхня прибиральниця і пропонувала здати гроші на похорон, пише Ternopillive.com.ua.

А вже зранку люди не тямилися від подиву: жива-здорова двірничка звично прибирала під’їзд. Про таку оказію у спільноті “Тернопільські плітки” написала Ярослава Рябова. Жінка просила тернополян перевіряти інформацію, повідомлену незнайомцями.

“Ви уявіть здивування людей котрі зустілись сьогодні з ранку в підїзді: прибиральниця що підмітала, і мешканка, літня жінка, яка чуть не зомліла, побачивши прибиральницю: “Віро, ми вас вчора оплакували”. Дорогі тернополяни, не ведіться на таке і перекажіть своїм рідним і знайомим”, — наголошує Ярослава Рябова.