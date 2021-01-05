Тривала боротьба зі страшною недугою завершилась трагедією: відомий тернопільський нотаріус Ірина Чопик 5 років протистояла онкологічній хворобі, однак не допомогло навіть експериментальне лікування. Життя жінки обірвалося 30 грудня…

Пані Ірину в її боротьбі підтримувало безліч тернополян: хто допомогою у зборі коштів, а хто знаками турботи, проте вже кілька днів, як ніхто із земляків не може оговтатися від скорботної звістки.

Після похорону рідні звернулися до всіх, кому виявилася небайдужою доля померлої, зі щемкими словами подяки, повідомляє 0352.ua.

“Щиросердечно дякуємо усім, хто розділив з нами гіркоту непоправної втрати. Морально та матеріально допоміг і підтримав родину у час горя і розпуки; хто віддав глибоку шану нашій Іринці, помолився за упокій її світлої душі і провів в останню путь.

Усіх, хто бажає пом’янути у Божій молитві Ірину, чекаємо 05 січня 2021 р. Об 08-00 на службу Божу у храмі Пресв’ятої Трійці за адресою: вулиця Чайковського, 1А (праворуч від магазину “Прогрес”)”,- написав на своїй сторінці у Фейсбук Анатолій Козоріз.

Тернополяни відгукнулися зворушливими і сумними коментарями, висловлюючи співчуття і палку віру у Боже милосердя на небесах.

“Мої щирі співчуття Вам та всій родині, хай спочиває з Богом, Царство Небесне, хай земля буде пухом”,- прокоментувала Марина Хащинська.

“Щиро співчуваю твоїй втраті. Прийми щирі співчуття”,- написала Зоряна Мартиняк.

“Хай з Богом спочиває. Царство небесне”,- прокоментувала Ірина Польчій.

“Вічна пам’ять, Царство небесне. Щирі співчуття рідним”,- поділилася співчуттям Ганна Ковалишин.