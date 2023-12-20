Померла на місці: на Тернопільщині водій автомобіля збив жінку

Бути уважними та обережними на дорозі повинні бути й водії, і пішоходи. Троє людей потрапили під колеса автівок 18 грудня.

У Тернополі о 9:30 на вулиці Князя Острозького водій автомобіля “Daewoo Sens” збив чоловіка 1961 року народження. Тернополянин переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Його з травмами та переломами госпіталізували до лікарні.

Від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, загинула жителька Скали-Подільської територіальної громади. Аварія трапилася близько 17:00 на дорозі “Татарів – Кам’янець-Подільський”, поблизу міста Борщів.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “Skoda Fabia” не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 63 річну жінку. Вона від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої.

Потрапив під колеса автомобіля “Chevrolet Aveo” житель Бережан 1965 року народження. Чоловік знаходився на нерегульованому переході, коли його збило авто. Потерпілого доправили до лікарні.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.