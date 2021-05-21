Через важку хворобу не стало 18-річної Христини Стрільчук з Коропця Чортківського району.

Про це повідомила у фейсбуці Оксана Підгірна.

“Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати – смерті Христинки Стрільчук. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль, від втрати рідної людини… Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Спи спокійно, дівчинко. Земля тобі пухом. Дякуємо всім, хто намагався врятувати Христину та допомагав коштами. Добро непереможне”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тиждень тому у соцмережі оголосили збір коштів на лікування Христини Стрільчук. Як повідомляє Терміново, у дівчини виявили гострий вірусний менінгоенцефаліт, вона була у важкому стані в лікарні.