Сьогодні перестало битися серце міського голови Підгаєць Тетяни Левкович. Жінці було 54 роки.

Посаду міського голови жінка займала другий термін. В зв’язку із передчасною смертю жінки 13-14 грудня 2019 року у місті Підгайці оголошено жалобу, повідомляють Тернополяни.

“Для нас усіх це надзвичайно велика втрата. Тетяна Володимирівна була для нас не просто керівником. Вона була другом, мудрим порадником, веселою, щирою людиною, справжньою господинею міста. Нам буде дуже її бракувати, її мудрих порад та вмілого керівництва. Ми глибоко сумуємо та співчуваємо рідним, просимо Всевишнього дати їм сил перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне”, – йдеться на сайті Підгаєцької міськради.