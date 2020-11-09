Передчасно пішла з життя відома тернопільська лікарка Людмила Алєксєєнко.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

“З великим сумом повідомляємо про передчасну смерть Алексеєнко Людмили Іванівни. Доцента кафедри педіатрії, яка все життя пропрацювала пліч-о-пліч з нами в інфекційному відділенні. Царство небесне і вічна пам‘ять чудовому лікарю, хорошому викладачу, прекрасній мамі, бабусі, дружині.

Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним!”, – ідеться у повідомленні.