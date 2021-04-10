Перестало битися серце дитячої лікарки, настроентеролога Станіслави Дорогої.

Про втрату повідомили на сторінці обласної дитячої лікарні у Фейсбуці.

“Адміністрація Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні приносить щирі співчуття близьким та рідним з приводу непоправної втрати Дорогої Станіслави Станіславівни, яка працювала в нашій лікарні лікарем – гастроентерологом з 1966 по 2008 роки.

У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами”, – ідеться у повідомленні.