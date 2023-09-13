11 вересня помер відомий тернопільський журналіст Олег Грушковик.

Про раптову смерть повідомили рідні журналіста, пише видання «20 хвилин. Тернопіль».

Олег Грушковик народився 26 квітня 1956 року у Лавніцях на Тернопільщині. У 1979 році закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працював у редакціях районних газет Рівненської і Тернопільської областей, був редактором газети «Будівельник» тресту «Тернопільбуд». Тривалий час працював у газеті «Свобода», а пізніше — журналістом громадсько-політичного тернопільського видання «Наш день».

23 серпня 2005 року Грушковику присвоїли звання Заслуженого журналіста України.

Редакторка «Нашого дня» Зіна Кушнірук у своїй колонці, присвяченій померлому колезі, згадує про те, як разом із ним заснувала видання.

«З червня 2013 року ми разом з Олегом Михайловичем творили друковане та інтернет-видання «Наш День». Кажуть, незамінимих людей нема, але я точно знаю, є люди на своєму місці. Неординарні, талановиті і дуже потрібні саме тут. Таким у «Нашому Дні» був Олег Грушковик. У дизайні газети, у написанні цікавих і популярних матеріалів для друкованої версії видання і для сайту. У спілкуванні в короткі вільні хвилини у гарячі вівторки, коли здавали газету до друку, але коли такою важливою була ділова і водночас підбадьорлива, доброзичлива атмосфера», — написала Кушнірук.

Вона також згадує, що «Олег був тонким ліриком, де ранимість душі межує з жорсткою реальністю», публікував свою поезію у виданнях, де працював.

«Детектор медіа» висловлює щире співчуття рідним і близьким Олега Грушковика.

Джерело: Детектор Медіа