У Тернополі помер відомий викладач історії та права Василь Іванович Косарчук. Він працював у Західноукраїнському національному університеті з 2001 року.

Про смерть колеги йдеться в повідомленні на офіційному сайті вузу, пише Znaj.ua.

Чоловік помер на 62-му році життя.

Василь Косарчук народився і виріс у Тернопільській області. Здобув освіту в Київському державному педагогічному університеті на історичному факультеті. Трудову діяльність розпочав на посаді вчителя історії та суспільствознавства в загальноосвітній школі, потім працював директором у Соколівській школі. Згодом трудився на посаді фахівця відділу гуманітарної освіти і виховання, викладав історію в професійному коледжі економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.

Колеги відгукуються про померлого педагога, як про досвідченого фахівця своєї справи, кваліфікований педагог. Він присвятив себе служінню молодим.