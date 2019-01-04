Помер видатний тернопільський лікар

04/01/2019 Розмір тексту:

Вранці, 4 січня, нестало Заслуженого лікаря України, лауреата першої в історії нашої держави Національної медичної премії, кандидата медичних наук, доцента Василя Дмитровича Пришляка. Він не дожив до дев’яносто -десять днів. Чотирнадцятого січня святкував би день народження.

«Пам’ятаємо і любимо його за уважне ставлення до колег, студентів, за щире бажання почути і допомогти кожному, хто цього потребував, – написала у соцмережі “Фейсбук” Світлана Сміян. – У нашій пам’яті Василь Дмитрович Пришляк назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним вчителем, порадником, професіоналом своєї справи, справжнім патріотом України, чудовим батьком і дідусем».

Зазначимо, Василь Пришляк – український клініцист-кардіолог, науковець, педагог, заслужений лікар України, доцент. У 1963 закінчив Тернопільський медичний інститут. Після закінчення клінічної ординатури працював на кафедрі факультетської, пропедевтичної та шпитальної терапії. Впродовж двадцяти років проводив практичні заняття з кардіології для студентів та курував кардіологічну службу Тернополя.

Протягом 1980–1984 викладав новий на той час предмет — «Курс клінічної фармакології». Упродовж 1997–2003 був доцентом кафедри шпитальної терапії № 2. Від вересня 2003 працював кардіологом-консультантом консультативно-лікувального центру Тернопільського медичного університету.

Автор та співавтор понад 110 наукових праць, методичних вказівок і посібників для студентів і лікарів.

Джерело: МедіаТОР