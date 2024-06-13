Сьогодні, 13 червня, на 76 році життя помер відомий тренер і викладач Валерій Красовський.

Про це повідомили у спортивній школі №1 м. Тернополя, де трудився Валерій Аркадійович.

“Валерій Аркадійович був видатним фахівцем у галузі спорту. Він пропрацював тренером-викладачем з вільної боротьби у нашій школі понад 30 років, де за роки своєї тренерської кар’єри виховав не одне покоління спортсменів”, – ідеться у повідомленні на сторінці закладу.

Панахида відбудеться 14 червня о 18-й годині у Домі печалі. Поховають Валерія Красовського 15 червня на Микулинецькому кладовищі.

“Висловлюємо щире співчуття родині та друзям Валерія Аркадійовича. Він залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал. Нехай земля йому буде пухом”, – ідеться у зверненні колег.