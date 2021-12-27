Вчора, 26 грудня, відійшов у вічність депутат Тернопільської міської ради багатьох скликань, екс-керівник філії Укртелекому Орест Скочний.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Міський голова Сергій Надал висловив співчуття з цього приводу.
“Відійшла у вічність людина великої мудрості і величезного життєвого досвіду.
Поради Ореста Скочного були завжди глибокими і доречними. Більшу половину свого життя Орест Маркович присвятив служінню Тернопільській громаді. Орест Скочний користувався великим авторитетом серед людей. 12 разів тернополяни довіряли Оресту Марковичу представництво своїх інтересів у міській раді.
Він жив і працював для Тернополя. Все своє життя поклав на те, щоб зробити наше місто кращим.
Сьогодні Тернопіль у скорботі. Тернопільська громада понесла непоправну втрату. Нам бракуватиме життєвої мудрості Ореста Марковича.
Спочивайте з Богом!
Від імені Тернопільської громади висловлюю щирі співчуття рідним та близьким!”, – ідеться у зверненні Сергія Надала.
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