24 березня після важкої виснажливої хвороби відійшов у вічність колишний викладач педагогічного університету, багаторічний очільник профспілки працівників, кандидат історичних наук, доцент Анатолій Кіндратович Фартушняк.

Про це повідомляє прес-служба ВУЗу.

Анатолій Кіндратович народився 15 січня 1941 р. в селі Стара Ушиця Кам’янець-Подільського на Хмельниччині. Навчався у Кам’янець-Подільському сільськогосподарському технікумі, на історико-філологічному факультеті Кам’янець-Подільського педагогічного інституту та на історичному факультеті Чернівецького державного університету.

Трудовий шлях почав з посади асистента, закінчив аспірантуру Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка, у 1976 р. захистив дисертацію. Два роки викладав у Тернопільському фінансово-економічному інституті.

З 1977 р. перейшов у Тернопільський державний педагогічний інститут, де вповні розкрився організаторський, науковий та педагогічний талант Анатолія Кіндратовича.

Він очолював школу молодого лектора, був деканом факультету громадських професій, головою інститутського товариства «Знання» та членом правління обласної ради товариства, заступником голови ради кафедр суспільних наук.

Анатолія Кіндратовича знали як розсудливого, відповідального і доброго наставника, щирого друга, чуйну людину. Більше вісьми років він очолював профспілковий комітет працівників університету.

Із часу створення історичного факультету і до 2010 р. Анатолій Кіндратович працював доцентом кафедри історії України. Знаний науковець, він досліджував соціально-економічні відносини в Україні, опублікував бульше 50 наукових праць. За сумлінну працю відзначений грамотами і подяками, нагороджений медаллю «Ветеран праці» та «Відмінник освіти України».

Анатолій Кіндратович був добрим сім’янином, люблячим батьком. Завжди зберігав оптимізм, колекціонував монети, марки, зібрав чудову бібліотеку.

Панахида та прощання – сьогодні, 25 березня, о 19.00 у Будинку печалі. Чин похорону відбудеться завтра, 26 березня, об 11.00.