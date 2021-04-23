Помер суддя у відставці Федір Берегуляк.

Про це повідомили у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області.

“Колектив Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті судді у відставці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Федора Григоровича Берегуляка.

Нехай добрий, світлий спомин про Федора Григоровича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Хай душа Його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Вічна Йому пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.