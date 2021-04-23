Помер суддя у відставці Федір Берегуляк.
Про це повідомили у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області.
“Колектив Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті судді у відставці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Федора Григоровича Берегуляка.
Нехай добрий, світлий спомин про Федора Григоровича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував.
Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.
Хай душа Його знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!
Вічна Йому пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.
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