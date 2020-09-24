Відійшов у засвіти перший декан факультету управління та бізнесу у виробництві ТНТУ Андрій Олександрович Оксентюк.

Про це повідомили на сторінці вузу у Facebook.

“Ректорат, колектив кафедри менеджменту та адміністрування, увесь професорсько-викладацький склад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким смутком сприйняли звістку про відхід у вічність першого декана факультету управління та бізнесу у виробництві, кандидата технічних наук, професора кафедри Оксентюка Андрія Олександровича”.