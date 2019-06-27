Не стало відомого громадського діяча, винахідника, підприємця, мецената та справжнього патріота Мирослава Білика.

Мирослав Миколайович все життя працював для міста та для людей. Він створював робочі місця, платив людям гідну зарплату. Активно допомагав місту.

Підприємець-науковець зумів розвинути підприємство «Галичина-Ласунка», яке є не лише символом Тернополя, а й всієї України.

Сьогодні експорт морозива та вафельної продукції «Галичини-Ласунка» здійснюється в Білорусь, Азербайджан, Латвію, Казахстан, Естонію.

Саме про таких людей колись говорив Митрополит Андрей Шептицький: «Не потоком шумних та галасливих фраз, а тихою щоденною працею любіть Україну».

З цього приводу міський голова Тернополя Сергій Надал висловив співчуття.

“Мирослав Білик був авторитетом для багатьох і таким він залишиться у нашій пам’яті, – ідеться у зверненні. – У ці скорботні дні висловлюю щире, глибоке співчуття рідним і близьким”.