Ігоря Цепенюка не стало 24 листопада. Він був одним із засновників та президентом ГО “Ротарі клуб Тернополя”.

Про його смерть повідомляє на свої сторінці у соцмережі Фейсбук “6 резервна сотня ДУКПС-Тернопілля”, передає Терміново.

“Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добра і світла людина Ігор Цепенюк. Його жага до перемоги та жага допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав, все реалізовував. Один з небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати добровольцям, один з небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління. Молимося за його душу, приносимо співчуття рідним”, – йдеться у повідомленні.

Про сумну звістку також написала на своїй сторінці у соцмережі волонтерка Вікторія Лень. Як підтвердила вона виданню Терміново, Ігор Цепенюк помер від ускладнень COVID-19. До речі, ще зранку 24 листопада чоловік поширив у себе на сторінці новину про коронавірусний антирекорд на Тернопільщині – за останню добу у області померло 9 людей. На жаль, ця хвороба забрала і самого пана Ігоря…

“Ігор Цепенюк, я не можу повірити, не хочу навіть вкласти в голову, що Вас нема. Не хочу …. не хочу…. чому??? Ігоре, ми стільки зробили для хлопців, як тепер ми без вас? Боженько, чому забираєш найкращих??? Спочивай з миром наш друже, ви були неймовірним другом, патріотом та людиною з великої букви”, – написала Вікторія.