Помер відомий тернопільський підприємець, колишній депутат Михайло Гладкий.
Про втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, котрий висловив співчуття цього приводу.
“Шановна громадо!
Із сумом повідомляю, що відійшов у вічність екс-депутат Тернопільської міської ради, «свободівець», підприємець та меценат Михайло Гладкий.
Я працював з ним не один рік.
Для мене він був товаришем, іншим не подобався його твердий характер.
Він міг сказати правду в очі всім: і друзям, і конкурентам.
Проте завжди готовий був підтримати добру справу в інтересах громади.
Михайло Петрович – це людина, яка безмежно любила свою країну, своє місто.
Співчуття рідним та близьким!
Вічна та світла пам’ять!”, – написав Сергій Надал.
Михайло Гладкий був депутатом міської ради шостого скликання скликання від ВО “Свобода”. Очолював комісію з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди. Йому було 59 років.