Помер відомий тернопільський підприємець, колишній депутат Михайло Гладкий.

Про втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, котрий висловив співчуття цього приводу.

“Шановна громадо!

Із сумом повідомляю, що відійшов у вічність екс-депутат Тернопільської міської ради, «свободівець», підприємець та меценат Михайло Гладкий.

Я працював з ним не один рік.

Для мене він був товаришем, іншим не подобався його твердий характер.

Він міг сказати правду в очі всім: і друзям, і конкурентам.

Проте завжди готовий був підтримати добру справу в інтересах громади.

Михайло Петрович – це людина, яка безмежно любила свою країну, своє місто.

Співчуття рідним та близьким!

Вічна та світла пам’ять!”, – написав Сергій Надал.

Михайло Гладкий був депутатом міської ради шостого скликання скликання від ВО “Свобода”. Очолював комісію з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди. Йому було 59 років.