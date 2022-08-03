Упокоївся у Бозі колишній викладач ТНПУ, відомий мовознавець Бичко Зиновій Михайлович.

Про важку втрату повідомили на сторінці факультету філології і журналістики педагогічного університету.

Зиновій Бичко народився 10 березня 1951. Український діалектолог, мовознавець, історик мови; кандидат філологічних наук, доцент (1985), професор (2011), член Національної спілки журналістів України, член НТШ, член МАУ, колишній викладач факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

“Колектив факультету філології і журналістики глибоко сумує через втрату колишнього колеги, друга, досвідченого мовознавця, чудової людини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Зиновія Михайловича. Спочивайте з Богом! Царство небесне Вашій душі!

Пам’ятаємо, сумуємо, співчуваємо…”, – ідеться у дописі.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!